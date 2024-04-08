CHP’nin Hatay talebi reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesine yönelik taleplerini reddetti.
Kurul tarafından AKP'nin Ardahan ve Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi de reddedildi.
Yeniden Refah Partisi'nin Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi de Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul görmedi.
SANDIK İRADESİ HİÇE SAYILDI
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, YSK'nin Hatay kararı üzerine "İlçe seçim kurulları, il seçim kurulu ve YSK, Hatay’da sandık iradesini hiçe saymıştır. Hatay’da verilen mazbata bizim için dün meşru değildi, bugün de meşru değil" açıklaması yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.