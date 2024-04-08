Akenerji, sera gazını azaltacak

Akenerji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen enerji üreticilerinden Akenerji karbon ayak izini azaltma, tek kullanımlık plastiklerin santrallerinden kaldırılması, su kaynaklarının etkin kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında iyileştirmeler yapmayı ve toplum bilincini artırmaya yönelik adımlar atmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdür Yardımcısı Can Gülcan, sürdürülebilirlik hedeflerini, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı kaynak alarak belirlediklerine dikkat çekerek, "Amacımız bizden önceki nesilden devraldığımız kaynakları, bizden sonraki nesillere mümkün olan en yüksek seviyede bırakabilmek. Santrallerimizde elektrik tüketiminin azaltılması, yakıt verimliliğinin artırılması, karbon salımının düşürülmesi gibi somut hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gülcan, şirket içinde oluşturdukları Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından titizlikle yürütülen sürecin ardından hedeflerini güncellediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017 yılını baz alarak 2030’da yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2030 yılına kadar santrallerimizde tek kullanımlık plastikleri kaldırmayı planlıyoruz, 2025 yılından itibaren de Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santralimizdeki yağmur sularının kullanım suyu amacıyla toplanabilmesi için çalışmalara başlayacağız. Erzin'de ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı'nı kurup uygulayacağız."

Sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini ve hedeflerini daha da ileriye taşımak adına çeşitli eğitim ve iyileştirme çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Gülcan Adana, Adıyaman, Bursa, Hatay, Konya ve Çorum'da düzenleyecekleri seminerlerle toplumu doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlendirmeyi ve iş sağlığı güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.