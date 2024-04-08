Baran'dan Ramazan Bayramı mesajı

ATO Başkanı Baran, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların, sevgi, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, milli ve dini değerlerin daha derinden hissedildiği önemli günler olduğuna işaret etti.

Son yıllarda bayramların, salgın hastalıklar, Türkiye'de yaşanan depremler ve yakın coğrafyada yaşanan savaşlar nedeniyle buruk şekilde kutlandığını bildiren Baran, şunları kaydetti: " Gazze'de yaşanan insanlık dramı hepimizi derinden etkiliyor. Gıda, sağlık malzemesi sıkıntısı içinde yaşam savaşı veren Filistinli kardeşlerimizin durumu tüm dünyanın sorunu. Manevi iklimi yüksek Ramazan Bayramı'nın, savaşların son bulmasına, içinde yaşadığımız yerkürenin korunmasına, dünyanın barış ve huzur içinde yaşamasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ATO üyelerimizin, hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, nice bayramlara sağlık, afiyet, huzur ve barış içerisinde kavuşmayı niyaz ediyorum."