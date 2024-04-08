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Niğde'de göçük altında kaldılar

Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Niğde'de göçük altında kaldılar mask

Niğde'de patates deposu yapımında göçük meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çarıklı köyündeki doğal patates deposu yapımında yer altında kazı yapıldığı sırada göçük oluşmaya başladı. Durumu fark eden ve yer altından çıkmaya çalışan işçiler, göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi de ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

# çökme, Niğde, Patates deposu, edildi, itfaiye, Sağlık

08 Nis 2024 - 15:49 AA - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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