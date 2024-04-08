Kadın muhtar, mazbatasını aldı

Çorum, Bahşılı ilçesinin ilk kadın muhtarı Medine Çetin, mazbatasını alarak görevine başladı. Çetin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi'nin yeni muhtarı seçildi. Üç çocuk annesi Çetin, mahallenin her türlü sorunlarını takip edip, hizmetin en güzelini yapacağını söyledi. Mahalledeki kadınlarla her zaman iletişim halinde olacağını aktaran Çetin, "Sorunlarımızı ilgili makamlar aracılığıyla çözeceğime inanıyorum. Mahallemizi daha da güzelleştirecek sosyal çalışmalar yapacağım. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.