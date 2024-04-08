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Sorgun'da mezarlıklar temizlendi

Sorgun Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sorgun'da mezarlıklar temizlendi mask

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların daha huzurlu bir ortamda kabristan ziyareti yapabilmesi için Karşıyaka Mezarlığı'nda temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını söyledi.

Ekinci, arife ve bayram günü mezarlık ziyaretlerinin yoğunlaşacağını belirterek, ekiplerin mezarlık içi yolları ve otları temizlediğini ifade etti.​​​​​​​

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08 Nis 2024 - 15:32 AA Yozgat- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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