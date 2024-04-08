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Uludağ, pazar yerini gezdi

Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ, ilçede kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Uludağ, pazar yerini gezdi mask
Uludağ, pazar yerini gezdi
Uludağ, pazar yerini gezdi
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Esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Uludağ, Karakeçili'nin konu itibariyle bölgenin en büyük pazar ekonomisine sahip olduğunu söyledi.

Çevre ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçlarını da Karakeçili pazarından karşıladığını aktaran Uludağ, bunun Karakeçili ekonomisine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Uluda, ilçe sanayisinin de gelişmiş olduğunu, bu sebepten dolayı Karakeçili'nin bölgenin ticaret merkezi olmaya aday olduğunu kaydetti.

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08 Nis 2024 - 15:12 AA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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