Kızılay'dan çocuklara bayramlık

Türk Kızılayı Şube Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, ramazan ayı başından itibaren giysi dağıtımı yaptıklarını söyledi. Bir aylık süre içinde 2 bin çocuğu sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Değerli, "Şubemize başvuruda bulunan herkese ayrım gözetmeksizin bayramlık giysi dağıttık. Elimizden geldiğince ve imkanlarımız çerçevesinde kimseyi boş çevirmemeye çalıştık. Giysiler tişört, etek, gömlek, pantolon ve çoraptan oluşuyor. Türk Kızılay sadece kara günlerde değil, her zaman vatandaşlarımızın yanında." diye konuştu.​​​​​​​