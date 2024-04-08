Türk Kızılayı Şube Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, ramazan ayı başından itibaren giysi dağıtımı yaptıklarını söyledi. Bir aylık süre içinde 2 bin çocuğu sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Değerli, "Şubemize başvuruda bulunan herkese ayrım gözetmeksizin bayramlık giysi dağıttık. Elimizden geldiğince ve imkanlarımız çerçevesinde kimseyi boş çevirmemeye çalıştık. Giysiler tişört, etek, gömlek, pantolon ve çoraptan oluşuyor. Türk Kızılay sadece kara günlerde değil, her zaman vatandaşlarımızın yanında." diye konuştu.
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Kızılay'dan çocuklara bayramlık
Türk Kızılay Sorgun Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet sevinci yaşattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.