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Polis haftasına özel klip

Bolu Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümü nedeniyle kendi yazdığı şiiri seslendirdiği duygusal bir video klip yayınladı. 3 tane şiir kitabı bulunan Dağdeviren’in İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yayınlanan şiirli klibi ilgi gördü.

Polis haftasına özel klip mask

Bolu Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, 1983 yılından bu yana yaşadığı olaylardan esinlenerek, 'Düşünce' ve 'Yeter ki Yalan Sevme' ve 'Dareyn' isimli 3 şiir kitabı çıkardı. Şair Ercan Dağdeviren, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü nedeniyle kendi yazdığı şiir kitabında yer alan 'Polis Marşı' isimli şiiri okuyarak klip çekti. Dağdeviren’in polisleri anlatan şiirini okuduğu klipte, Bolu’da görev yapan polislerin görev yaptıkları anlar yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yayınlanan duygusal klip beğeni gördü.

POLİS MARŞI

Dağdeviren, seslendirdiği kendisine ait ‘Polis Marşı’ şiirinin sözleri şöyle:

"Çakmak çakmak gözlerinde ışık var/ Cumhuriyet sayenizde payidar/Adaletli, demokratik, fedakâr/

Suçluların peşindedir polisim.

Siren sesin, her taraftan duyulur/ Sokaklara güven verir polisim/ Kötülükler, kelepçende boğulur/ Atatürk’ün izindedir polisim.

Halka hizmet, yurda huzur verirsin/ Kim çağırsa, hızla ona gelirsin/ Korkusuzca şahadete yürürsün/ Demokrasi özündedir polisim.

Silahın belinde, telsiz elinde/ Görev aşkı, tarafsızlık ilkende/ Dalgalansın bayrağımız ülkemde/ Gece gündüz görevdedir polisim.

Siren sesin her taraftan duyulur/ Sokaklara güven verir polisim/ Kötülükler kelepçende boğulur/ Atatürk’ün izindedir polisim.

Demokratik, laik düzen çağrına/ Bayraklaşmış şehitlerim bağrına/ Güçlü devlet, temiz toplum uğruna/ Hazır olda nöbettedir polisim."

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08 Nis 2024 - 14:42 DHA Bolu- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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