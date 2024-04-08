Polis memurlarını yaraladı

Burdur, Yeşiltepe Caddesi'ndeki müstakil evde oturan A.D., dün saat 11.00 sıralarında evin balkonuna çıkarak eline geçirdiği eşyaları yola atmaya başladı. Komşuların durumu bildirmesiyle adrese ekipler sevk edildi. A.D. bir süre sonra kurusıkı tabancayla rastgele çevreye ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri A.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Çabalar sonuçsuz kalınca polis, yan taraftaki evin çatısından eve girmek için harekete geçti. Polis, A.D.'nin bulunduğu yere biber gazı atarak eve girdi. A.D. ise içeri giren polislere kurusıkı tabanca, bıçak ve baltayla saldırdı. Yaşanan arbedede bir polis memuru kurusıkı tabancayla ateş açılması ile omuzundan, iki polis memuru ise satır darbelerinden korunmak isterken yaralandı. Bir polis de biber gazından etkilendi. Etkisiz hale getirilip gözaltına alınan A.D., evden çıkarıldı. Yaralı polisler ve A.D. ise ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

A.D.'nin yapılan araştırmada yalnız yaşadığı ve daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulduğu belirlendi. Polis memurlarının şikayetçi olmadığı A.D. ifadesinin ardından tedavi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisine sevk edildi.