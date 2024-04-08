Otobüs, arabalara çarptı

İstanbul, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa İETT Durağı üzerinde meydana geldi. Durağa giden 34 LR 1037 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı. Otobüs durakta bekleyen 4 İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde hasar meydana gelirken, araçlardan biri refüje çıktı. Araçların boş olması olası ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti.