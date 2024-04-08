Otobüs, arabalara çarptı

İstanbul, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa İETT Durağı üzerinde meydana geldi. Durağa giden 34 LR 1037 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı. Otobüs durakta bekleyen 4 İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde hasar meydana gelirken, araçlardan biri refüje çıktı. Araçların boş olması olası ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.