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Otobüs, arabalara çarptı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen İETT otobüsü, durakta bekleyen otobüslere çarptı. 5 otobüsün hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Otobüs, arabalara çarptı mask

İstanbul, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa İETT Durağı üzerinde meydana geldi. Durağa giden 34 LR 1037 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı. Otobüs durakta bekleyen 4 İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde hasar meydana gelirken, araçlardan biri refüje çıktı. Araçların boş olması olası ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti.

# istanbul, gaziosmanpaşa, Durak, Otobüs

08 Nis 2024 - 13:55 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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