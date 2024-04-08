Kayseri'de korkutan yangın

Kayseri Kocasinan ilçesinde 12 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında, mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen alevler dairenin bir bölümünü kapladı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişiyi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.