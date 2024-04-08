Kayseri Kocasinan ilçesinde 12 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında, mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen alevler dairenin bir bölümünü kapladı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişiyi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Asayiş
Kayseri'de korkutan yangın
Kayseri'de 12 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.