Polis teşkilatının yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene; Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yavuzkan Duman, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Törende anıta çalan konularak saygı duruşunda bulunuldu, ardından açılan sergi dolaşıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.