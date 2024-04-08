Polis teşkilatının yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene; Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yavuzkan Duman, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Törende anıta çalan konularak saygı duruşunda bulunuldu, ardından açılan sergi dolaşıldı.