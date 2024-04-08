Koray Aydın genel başkanlığa adaylığını açıkladı

Koray Aydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kurultayda aday olmayacağım' açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aydın, "Bilindiği üzere İYİ Parti’miz, 27 Nisan 2024 tarihinde seçimli olağanüstü kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda genel başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım. Büyük fedakarlıklarla partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı olağanüstü kurultay kararıyla partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti'mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye'ye yeniden umut olmasını sağlamak ve partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz. Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Aydın, önümüzdeki günlerde adaylığıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapacağını belirtti.