Renkli kişiliğiyle de dikkat çeken ve mahallelinin 'Atik Babası' olarak tanınan Yağmur, “Burada aile gibiyiz 40 senenin nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. İnsanlara hizmet etmek, insanların duasını almak güzel bir şey. 85 yaşındayım artık ayaklar gitmiyor. Oturarak muhtarlık olmaz. Onun için bu işi arkadaşımıza bıraktım. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gümüşhane’den İstanbul’a 1950 yılında taşınan ve 1985’den beri Güneş Mahallesi'nde muhtarlık yapan Atik Yağmur, bugün düzenlenen mazbata töreniyle görevi yeni muhtar olarak seçilen Engin Kılıç’a devretti. Güneşli Mahallesi’nin ‘Atik Babası’ olarak tanınan ve 40 yıldır muhtarlık görevini sürdüren Yağmur, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde adaylığını koymadı. Seçimlerden çıkan sonuca göreyse Güneşli Mahallesinin yeni muhtarı Engin Kılıç oldu. Yağmur, bugün düzenlenen törenle mazbatasını Kılıç’a takdim etti. Mazbata törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

“OTURARAK MUHTARLIK OLMAZ”

Renkli görüntülere sahne olan törende konuşan Atik Yağmur, insanlara hizmet etmenin güzel bir şey olduğunu belirterek “1939 senesinde doğdum. 1950 senesinde Gümüşhane'den İstanbul'a geldim. Gümüşhane'den İstanbul'a geldikten sonra Güneşli Mahallesi’ne taşındım. 1980’de Milli Eğitim Basımevi'nden emekli oldum. 1985’de burası Bakırköy'e bağlı bir köydü. Burada 1985’te muhtar oldum. Mahallemiz güzel bir mahalle 152 tane sokak var. Buradaki insanlar, Kastamonu, Giresun, Samsun, Ordu, Erzurum gibi farklı yerlerden geldi. Aile gibiyiz, 40 senenin nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. İnsanlara hizmet etmek, insanların duasını almak güzel bir şey. 85 yaşındayım artık ayaklar gitmiyor. Oturarak muhtarlık olmaz. Onun için bu işi arkadaşımız Engin Kılıç'a bıraktım. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"BEN HAKKIMI HELAL ETTİM ONLAR DA HAKKINI HELAL ETSİNLER”

Güneşli Mahallesi’ne hizmetlerinden bahseden Yağmur “Buraya muhtar olduğum zaman okul yoktu. Okul yapmak için başka yere çıkan okulu aldım buraya getirdim. Başka yere yapılacaktı. Onun için o okulu, aldım Güneşli'ye getirdim. Bir de Güngören'de Güneştepe’ye bir okul yapılacaktı. Adamlara rica ettim, yalvardım, yakardım. Güneşli’ye okulu yaptık. O kadar mutlu oldum ki tarif edemem. Herkese teşekkür ediyorum. Hepsine ben hakkımı helal ettim onlar da hakkını helal etsinler. Allah razı olsun. Beni bir abi gibi, bir baba gibi gördüler buraya geldiler. Bizlerle haşır neşir oldular. Bütün dertlerini söylediler. Ben de onların dertlerini dinledim. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“MAHALLEMİZE ÇOK BÜYÜK HİZMETLERİ OLDU”

Güneşli Mahallesi'nin yeni muhtarı Engin Kılıç ise “Öncelikle mahallemizde 40 yıldır muhtarlık görevi yapan Atik Yağmur’a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten mahallemize çok büyük hizmetleri oldu. Tabii 40 yıllık muhtarın ardından bu hizmete talip olmak, halkın seçmeni olmak gerçekten çok büyük bir görev. Çünkü onun yaptığı hizmetlerin ardından halkta büyük bir beklenti olacak. Biz de bunu Allah'ın izniyle yapmaya çalışacağız" dedi.

“KENDİSİNİ TANIMAKTAN ONUR DUYDUM”

Mazbata törenine katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de “Bugün Atik amcanın devir teslim törenindeyiz. Bizim için de özel bir an. Öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Atik amcanın muhtarlığa başlaması benim neredeyse doğduğum seneye denk geliyor. Muhtarlık, demokrasinin en temel yapı taşıdır. Özellikle vatandaşla olan diyaloğun temelinin sandığa yansıdığı bir alandır. Atik amca girdiği her seçimde 40 yıllık süre içerisinde kazanmış, arada rakipler gelmiş onlara da açık oy atmış. En güzeli de aslında son seçimde rakip bir adaya kaybetmeden kendi isteğiyle bırakmasıdır. Ben kendisini tanımaktan onur duydum. Neredeyse izin kullanmadan, devamlı burada vatandaşın sıkıntılarıyla ilgilenen bir duruşu söz konusuydu. Cep telefonu kullanmazdı, biz kendisine sabit telefondan ulaşırdık. Rabbim bundan sonraki hayatında da sağlık nasip etsin” diye konuştu.

Devir teslim töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.