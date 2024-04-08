"SED ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz"

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirtti. Göktaş, " Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı SED ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon TL tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz. Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.