"Martta en yüksek getiri sağlayan külçe altın oldu"

TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre yüzde 11,43, tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre ise yüzde 11,57 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE'ye göre yatırım araçlarından euro yüzde 1,42 ve dolar yüzde 0,72 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,48, BIST 100 endeksi yüzde 4,46 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE'ye göre euro yüzde 1,55 ve dolar yüzde 0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,36, BIST 100 endeksi yüzde 4,34 ve DİBS yüzde 4,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 9,21, TÜFE'ye göre yüzde 5,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 11,32, TÜFE’ye göre ise yüzde 13,99 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 19,47, TÜFE’ye göre yüzde 11,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 16,00, TÜFE’ye göre yüzde 21,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 32,98, TÜFE’ye göre yüzde 19,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE’ye göre yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 15,14, euro yüzde 12,91 ve dolar yüzde 11,24 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 24,46 ve DİBS yüzde 49,38 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE’ye göre BIST 100 endeksi yüzde 3,50 ve euro yüzde 1,50 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,01, mevduat faizi (brüt) yüzde 32,09 ve DİBS yüzde 54,50 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.