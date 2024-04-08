Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Yıldızeli ilçesine 49 kilometre uzaklıktaki Yağlıdere köyünde kar yağışı etkili oldu. Köylüler, güne beyaz örtüyle uyandı. Evlerin çatısı, ekili araziler ve baharın müjdecisi çiçekler, karla kaplandı.
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Sivas'ta kar yağdı
Sivas'ın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.