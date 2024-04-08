"İnsanlığa karşı savaş gibi görünüyor"

İsrail’in 1 Nisan’da düzenlediği saldırıda, Gazzeli sivillerin gıda ihtiyacını karşılamak üzere bölgede bulunan 7 WCK üyesi hayatını kaybetti. Saldırının ardından uluslararası kamuoyu, İsrail’e tepki göstererek soruşturma talep etti. ABD televizyonuna açıklamalarda bulunan WCK kurucusu şef Andres, “Ne zaman bir şey olsa Hamas'ı gündeme getiremeyiz. IDF'nin daha iyi bir ordu olabileceğini herkesten daha iyi bildiğini düşünüyorum. Protokoller olmalı, angajman kuralları olmalı ve birileri bunların savaş bölgesinde gerçekleştiğinden emin olmalı. Şu anda çok fazla sayıda sivilin, kadının, çocuğun öldüğü ve yaptıkları tek şeyin onlara un ya da ekmek vermek için bir yere yaklaşmaya çalışmak olduğu çok fazla insani yardım vakası var. Bu artık World Central Kitchen'da çalışan ve bu talihsiz olayda hayatını kaybeden 7 kadın ve erkekle ilgili değil. Bu olay çok uzun süredir devam ediyor” dedi.

“SAVUNMA SAVAŞI DEĞİL, İNSANLIĞA KARŞI SAVAŞ”

Andres, Gazze’de devam eden savaşın ‘İsrail’in kendisi savunması’ değil, insanlığa karşı bir savaşa dönüştüğünü belirtti. Andres açıklamasında, “Altı aydır hareket eden her şey hedef alınıyor. Bu teröre karşı bir savaş gibi görünmüyor. Bu artık İsrail'i savunmakla ilgili bir savaş gibi görünmüyor. Bu gerçekten, bu noktada, insanlığın kendisine karşı bir savaş gibi görünüyor. Bu nedenle, evet, İsrail'den, Başbakan'dan, IDF'den bu soruşturmanın ve diğerlerinin doğru yapılmasını, bağımsız bir şekilde yapılmasını talep ediyorum. Böylece sadece World Central Kitchen için değil, ölenlerin aileleri için değil, hedef alınan ya da üyelerini kaybeden diğer tüm STK'lar IDF'nin nasıl çalıştığını tam olarak anlayabilsin. Böylece IDF bundan bir şeyler öğrenebilir, hepimiz bundan bir şeyler öğrenebiliriz” ifadelerini kullandı.