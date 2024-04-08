Bursa, İnegöl ilçesinde kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada, seyir halinde olan Yusuf Ç. (30) yönetimindeki 34 FJ 8723 plakalı kamyonet, Hicran Sokak'tan çıkan İsmail D.'nin (21) kullandığı 19 ADD 565 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, minibüs askıda kaldı. Sürücüler ile minibüsteki Faruk Ç. (32) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bursa'da kamyonet devrildi
Bursa'da kamyonetin minibüse yandan çarpıp, devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.