"Gazze’ye 38 bin gıda paketi ulaştırıldı"

CENTCOM Gazze’ye ulaştırılan yardımlar ile ilgili, “ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, devam eden çatışmalardan etkilenen Gazze'deki sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 7 Nisan 2024 tarihinde saat 13:10'da (Gazze saatiyle) Kuzey Gazze'ye havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi. Ortak operasyon Ürdün tarafından sağlanan gıda ve üç ABD Hava Kuvvetleri C-130 uçağını içeriyordu. ABD C-130'ları 38 binden fazla yemeye hazır gıda paketi bırakarak Kuzey Gazze'de hayat kurtaran insani yardım sağladı. ABD bugüne kadar 739 ton insani yardım malzemesi bırakmıştır” açıklamasını yaptı.