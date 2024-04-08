CENTCOM Gazze’ye ulaştırılan yardımlar ile ilgili, “ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, devam eden çatışmalardan etkilenen Gazze'deki sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 7 Nisan 2024 tarihinde saat 13:10'da (Gazze saatiyle) Kuzey Gazze'ye havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi. Ortak operasyon Ürdün tarafından sağlanan gıda ve üç ABD Hava Kuvvetleri C-130 uçağını içeriyordu. ABD C-130'ları 38 binden fazla yemeye hazır gıda paketi bırakarak Kuzey Gazze'de hayat kurtaran insani yardım sağladı. ABD bugüne kadar 739 ton insani yardım malzemesi bırakmıştır” açıklamasını yaptı.
- Gündem
"Gazze’ye 38 bin gıda paketi ulaştırıldı"
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 38 bin öğün eşdeğerindeki gıda paketini, dün düzenlenen hava operasyonuyla Gazze’ye ulaştırdıklarını duyurdu. CENTCOM, ABD’nin bugüne kadar 739 ton insani yardımı Gazze’ye ulaştırdığını ifade etti.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.