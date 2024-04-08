"Ramazanda 104 bin gıda denetimi yaptık"

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşa sunmanın gayreti içinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yumaklı, piyasada haksız rekabetin etkin biçimde önlenmesi için de gayretle çalıştıklarını belirtti. Gıda güvenilirliğini temin etmek amacıyla yürüttükleri faaliyetleri ramazan ayı boyunca aksatmadan, titizlikle ve aralıksız yürütmeye devam ettiklerini kaydeden Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"7 bin 500’den fazla gıda kontrol görevlisi ile ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde gıda denetimlerini yoğunlaştırdık. Ramazanla birlikte halkın tüketim alışkanlıklarında oluşacak muhtemel değişiklikleri göz önünde bulundurarak özellikle tüketimi artması muhtemel un-unlu mamuller, pastacılık-tatlı ürünleri, ekmek, şeker-şekerli mamuller, et-et ürünleri, süt-süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verdik. Özellikle iftar yapılan toplu tüketim yerlerinde başta hijyen kontrolleri olmak üzere gerekli resmi kontroller yürüttük. Ramazan paketi/kolisi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik resmi kontrollerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerini kontrol ederek gerek görülmesi halinde bu ürünlerden numune aldık. Bu kapsamda, ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 104 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Söz konusu denetimler sonucunda 1022 adet işlem için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uyguladık, 13 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu cezalar ağırlıklı olarak bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş gıdalar, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırılık ve Türk Gıda Kodeksine uygunsuzluktan dolayı verildi."

BAYRAM DENETİMLERİ

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte denetimlerin artırıldığına dikkati çeken Yumaklı, ekiplerin şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerine yönelik resmi kontrollere hassasiyet gösterdiklerini vurguladı. Yumaklı, tüketicilerin gıda ile ilgili herhangi bir ihbar ve şikayetini Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı'na ya da '0501 174 0 174' numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı'na bildirebileceklerini kaydederek, “Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa o kadar hızlı ve kolay sonuç alabiliyoruz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Bakanlık olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda kontrolü gerçekleştirdiklerini, bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uyguladıklarını da kaydetti.