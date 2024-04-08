Horoz dövüştürenlere operasyon

Zonguldak Valiliği yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince;

Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesinde bir dernek binasında:

“Horoz Dövüşü” yapıldığı tespit edilmesi üzerine, Yapılan operasyonda: “Horoz Dövüşü”nü organize eden 2 şahıs, 1 site güvenlik personeli, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak illerinden horozuyla birlikte gelen toplam 17 şahıs ile Kumar oynadığı tespit edilen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinden gelen toplam 41 şahıs yakalanmıştır. Olay yerinde; Bahislerin yazıldığı kayıt defteri, Dövüşecek horozların sikletini ölçmek için kullanılan terazi, 36 adet sahipli horoz ele geçirilmiş; şahıslar hakkında Adli işlem tesis edilerek idari para cezası uygulanmıştır.