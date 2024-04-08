Horoz dövüştürenlere operasyon

Zonguldak Valiliği yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince;
Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesinde bir dernek binasında:
“Horoz Dövüşü” yapıldığı tespit edilmesi üzerine, Yapılan operasyonda: “Horoz Dövüşü”nü organize eden 2 şahıs, 1 site güvenlik personeli, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak illerinden horozuyla birlikte gelen toplam 17 şahıs ile Kumar oynadığı tespit edilen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinden gelen toplam 41 şahıs yakalanmıştır. Olay yerinde; Bahislerin yazıldığı kayıt defteri, Dövüşecek horozların sikletini ölçmek için kullanılan terazi, 36 adet sahipli horoz ele geçirilmiş; şahıslar hakkında Adli işlem tesis edilerek idari para cezası uygulanmıştır.
? Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince;
? Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesinde bir dernek binasında “Horoz Dövüşü” yapıldığı tespit edilmesi üzerine,
? Yapılan operasyonda:
❌ “Horoz Dövüşü”nü organize eden 2️⃣ şahıs, 1️⃣ site güvenlik personeli,
❌ Karabük, Bartın,… pic.twitter.com/UKz3D92Mbf
— Zonguldak Valiliği (@TC_Zonguldak) April 7, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.