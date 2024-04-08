- Asayiş

Horoz dövüştürenlere operasyon

Zonguldak Valiliği “Horoz Dövüşü” operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Horoz dövüştürenlere operasyon mask

Zonguldak Valiliği yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince;

Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesinde bir dernek binasında:

“Horoz Dövüşü” yapıldığı tespit edilmesi üzerine, Yapılan operasyonda: “Horoz Dövüşü”nü organize eden 2  şahıs, 1 site güvenlik personeli, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak illerinden horozuyla birlikte gelen toplam 17 şahıs ile Kumar oynadığı tespit edilen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinden gelen toplam 41  şahıs yakalanmıştır. Olay yerinde; Bahislerin yazıldığı kayıt defteri, Dövüşecek horozların sikletini ölçmek için kullanılan terazi, 36 adet sahipli horoz ele geçirilmiş; şahıslar hakkında Adli işlem tesis edilerek idari para cezası uygulanmıştır.

# Zonguldak Valiliği, için, bir, ile, Güvenlik

08 Nis 2024 - 06:31 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  Zehra Önen

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