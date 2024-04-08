137 ton et satışı gerçekleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşlarımızın yanındayız.
Ramazan ayında başlattığımız “Uygun Fiyatlı Et Satışı” ile 11 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında toplam 137 ton 526 kilogram kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirildi."
Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşlarımızın yanındayız.— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 7, 2024
Ramazan ayında başlattığımız “Uygun Fiyatlı Et Satışı” ile 11 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında toplam 137 ton 526 kilogram kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirildi. pic.twitter.com/kdMID34iid
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.