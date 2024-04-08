08 Nis 2024 - 05:47- Yaşam G:

137 ton et satışı gerçekleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi:" Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşlarımızın yanındayız."

137 ton et satışı gerçekleştirildi mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşlarımızın yanındayız.

Ramazan ayında başlattığımız “Uygun Fiyatlı Et Satışı” ile 11 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında toplam 137 ton 526 kilogram kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirildi."

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08 Nis 2024 - 05:47 Ankara- Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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