Mart ayında uçuş trafiği arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Göklerde Ay-Yıldız Dalgalanıyor Mart ayında toplam uçuş trafiği 165 bin 329’a ulaşarak 2023 yılına kıyasla yüzde 10,6 artış meydana geldi.

Mart’ta, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 14 milyon 608 bin 213 yolcu trafiğine hizmet verdik. 2023 yılına kıyasla yüzde 7,7 oranında artış yakaladık.

Türkiye geneli 2024 yılı 3 aylık döneminde direkt transit yolcular ile birlikte yolcu sayısı 43 milyon 905 bin 993 olarak gerçekleşti. 2023 yılına kıyasla yüzde 14,4 artış sağlandı. Her alanda zirveye koşan bir Türkiye…"