08 Nis 2024 - 05:31- Spor G:

TFF'den Eyüpspor’a tebrik

TFF, Trendyol Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpspor’u tebrik etti

TFF'den Eyüpspor’a tebrik mask

Türkiye Futbol Federasyonu X hesabından , Trendyol Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpspor’u tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu( TFF) şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Altay’ı 4-1’lik skorla mağlup ederek Trendyol Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpspor’u tebrik ederiz."

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08 Nis 2024 - 05:31 Ankara- Spor

Mahreç  Şevval Ateş

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