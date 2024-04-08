Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Riva mevkisinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan Nabi Ateş'in kullandığı 54 RG 072 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenle aynı istikamette seyir halinde olan Uğur Höke'nin kullandığı 06 ED 9924 plakalı kargo kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada TIR'ın şoförü Nabi Ateş ve kamyon şoförü Uğur Höke direksiyon kabininde sıkışarak yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralı şoförler, uzun süren çalışmalardan sonra sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, bir süre trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kaza sırasında yola savrulan kargo paketleri yol bakım ve temizlik ekipleri tarafından taşınırken, araçlar vinç yardımı ile kaldırıldı. Otoyoldaki trafik, çalışmaların ardından tekrar normal seyrine döndü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.