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Beypazarı'nda camilerde bayram öncesi temizlik

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde camilerde Ramazan Bayramı dolayısıyla temizlik yapıldı.

Beypazarı'nda camilerde bayram öncesi temizlik mask
Beypazarı'nda camilerde bayram öncesi temizlik
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçedeki ibadethanelerde halı, ayakkabılık, minber ve pencereleri temizledi.

Dereli Mahallesi Muhtarı Yaşar Özdemir, yaptığı açıklamada, ekiplerin mahalledeki camilerde temizlik yaparak ibadethaneleri bayrama hazır hale getirdiklerini anlattı.

# Ankara, BEYPAZARI, Cami, Ramazan Bayramı, Temizlik

08 Nis 2024 - 04:03 AA Ankara/ Beypazari- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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