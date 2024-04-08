Başkan Erdil Baydemir'den bayramı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bağlar İlçe Başkanı Erdil Baydemir, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, başta Diyarbakır ve Bağlar ilçesi olmak üzere tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin bayramını kutladı. Baydemir, bayramın huzur ve bereket içinde geçmesini temenni etti.

Baydemir mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan Bayramı’nın, başta sevgili Diyarbakır’ımız ve Bağlar ilçemiz olmak üzere, tüm ülkemize ve İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini dilerim. Bu mübarek günlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini, yüreklerimizi sevgiyle doldurmasını temenni ediyorum."

Bağlar İlçe Başkanı Baydemir, Ramazan ayının ardından gelen bayramın, özellikle bu zor zamanlarda bir umut kaynağı olduğunu belirterek, "Bu zorlu günlerde, Ramazan Bayramı'nın getirdiği manevi atmosferin, toplumsal barışımıza katkıda bulunmasını, insanlarımız arasındaki sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmesini diliyorum. Bayramın, başta Filistin olmak üzere dünya genelinde zorluklarla mücadele eden tüm halklar için barış ve huzur getirmesini umuyorum," dedi.

Baydemir, mesajını, "Bayramın, tüm insanlığa sevgi, barış ve hoşgörü iklimi yaymasını diliyorum. Diyarbakır’ımızın, Bağlar’ımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu özel günlerin, her birimizin hayatına yeni başlangıçlar ve mutluluklar getirmesini temenni ederim," diyerek sonlandırdı.