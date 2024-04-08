"Niğde’de altın ve gümüş için kamulaştırma yeni risk ”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de Torosları, Bolkar eteklerinde Maden bölgesinde altın çıkarıldığını ve farklı dönemlerde oluşan sorunların kamuoyuna yansıdığına işaret ederek, yeni kamulaştırma ile altın arama ve işleme bölgesi Niğde merkez, Bor ve Ulukışla bölgeleri için ciddi risk yaratabileceğini ifade etti.

Gürer, altın madeni çıkarılıp işleme aşamasında siyanür kullanılıyor. Niğde bir tarım kentidir. Hayvancılık ve çiftçilik ile geçim sağlanmaktadır. Bu arada mera ve tarım alanları farklı yatırımlara kurban ediliyor. Son olarak, Niğde-Kayseri yoluna tarım alanlarına yeni organize sanayi kuruluyor ve burada kimyasal üretim yapılacağından söz ediliyor. Gümüşler altın aranacak bölge ve bunu işleme tesisi de kot farkı ile Niğde il merkezi ve Bor ile Ulukışla bölgelerinde yüksektedir. Bölge su kaynakları ve toprak dokusu için riskli yapıya sahiptir. Birilerine zenginlik sağlarken bölge tümden riske atılmamalıdır. Siyanür ile sağlanacak üretim tümden Niğde ilini tehdid eder boyuta ermesi olasılıktır. Bu karardan vazgeçilmelidir.” diye konuştu.

MADENLER PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de altın arama çıkarma işinin Bolkar dağlarında madende devam ettiğini belirtti. Kamyoncusu, işçisi ile çok sayıda kişi buradan ekmek yediği için riskine bakmadan maden faaliyetinin devam ettiğini ifade etti. Yoksulluk aç ölmektense bu tür yerlerde çalışmaya olanak tanıyor. O nedenle madenden büyük fayda sağlayanın Niğde katkısının da iş vermekten ibaret olduğunu dile getirdi. Bu kez belirlenen alanın ise daha büyük sorunlar yaratabileceğini vurguladı. Gümüşler manastırı gibi Gülen Meryem Ana freski bulunan Manastırı, Elma bahçeleri ile Niğde için özellikli bir bölge olduğunu belirtti. Su kaynakları yanında doğa dengesi için sorun yaratma olasılığının dikkate alınması gerektiğini söyledi.” dedi.