Bayramda dişleri nasıl koruruz ?

Bayram boyunca şekerli ve asitli gıda tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, bayramda tatlı ve şeker tüketiminin hemen ardından su içmek veya şekersiz sakız çiğnemenin, asidik ortamı azaltmaya yardımcı olarak çürük oluşumunun önüne geçtiğini vurguluyor.

Ağızda bulunan bakteriler çoğunlukla dişlerin ve dilin üzerinde yer alıyor. Özellikleri açısından şekerli ve unlu yiyeceklerin ağızda kalan artıklarından asit oluşabiliyor. Bu asitler dişlerin mineral dokusunu çözerek dişin minesinin bozulmasına ve diş çürüğünün başlamasına neden oluyor. Ramazanda, ağız bakımının aksaması ve fazla şeker, çikolata, lokum gibi yiyeceklerin tüketilmesiyle ağız ve diş problemleri daha sık görülüyor.

ŞEKERSİZ SAKIZ ÇÜRÜK OLUŞUMUNA ENGEL OLABİLİR

Bayramlarda ağız ve diş sağlığının önemine vurgu yapan Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, “Çürükler diş özüne zarar vererek diş çürümesine yol açar ve diş ağrısına neden olur. Diş çürüğünün belirtileri arasında ağız kokusu, zonklama şeklinde ağrı ve sıcak-soğuk hassasiyeti yer alıyor. Çürük sebeplerinin başında ise, düzenli ağız temizliğinin yapılmaması, tükürük kalitesi ve içeriği, diş yapısı ve beslenme yer alıyor. Diş çürüğü tedavi edilmediğinde genişleyebiliyor ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle bayramda artan şekerli, karbonhidratlı ve asitli yiyecek tüketimi ile beraber dişlerde çürükler de çoğalıyor. Diş çürümesinin önüne geçebilmek için; ağız bakım ürünleri bilinçli kullanılmalı, şekerli ve asitli yiyeceklerin tüketimine dikkat etmeli, tüketildiğinde hemen dişleri fırçalamalıyız. Fırçanın olmadığı durumlarda ağız çalkalanmalı ya da şekersiz sakız çiğnenmeli ” ifadelerini kullandı.