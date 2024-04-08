Ürgüp'te seçim yenilenecek mi ?

Ürgüp ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP'li aday Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı Mustafa Öz ise 5 bin 134 oy alarak 2'nci sırada yer aldı. Bunun üzerine MHP'li yetkililer, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İl Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. İl Seçim Kurulu tarafından alınan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Oy kullanılan okulların çeşitli yerlerinde sandık başkanı, sandık kurul üyeleri olmadan oy torbalarının mühürleri kırılarak açıldığının itiraz dilekçesinin ekinde sunulan USB bellekteki video görüntülerinden anlaşıldığından, oy pusulalarının tasniflenerek konulduğu torbaların bekletildiği, seçim kurulu odasının kapısının kilitsiz bir şekilde açık bırakıldığı, gerekli güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınmadığının itiraz dilekçesinin ekinde sunulan video görüntüleri içerdiği anlaşıldığından, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 95 maddelerine aykırı olduğu anlaşılmakta ve söz konusu ilçede oy farkının azlığı dikkate alındığından seçim sonuçlarının tam ve doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla itirazın bu yönleriyle kabulüne karar verilmesi gerektiği anlaşılarak karar verilmiştir."

YSK'DAN KARAR

CHP Nevşehir İl Teşkilatı ise İl Seçim Kurulu'nun aldığı karara itiraz ederek, YSK'ya başvurdu. İtirazı değerlendiren YSK, CHP'nin, 'Ürgüp'te seçimin yenilenme kararının kaldırılması' talebini olumlu buldu. Kurul tarafından kabul edilen talep sonrası Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimler yenilenmeyecek. YSK'nın bu kararının ardından Ürgüp ilçesinde çok sayıda vatandaş ellerindeki bayraklarla sokaklara çıkarak kutlama yaptı.