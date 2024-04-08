- Asayiş

Kocaeli'de araç su kanalına düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kontrolden çıkarak su kanalına uçak hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. 

Kocaeli'de araç su kanalına düştü
Kocaeli'de araç su kanalına düştü
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi, Çeltikdüzü Sokak'ta meydana geldi. F.S. yönetimindeki 41 FY 251 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına uçtu. Kanalda yan duran hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı F.S. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan S.T. ve E.T. ise sağlık ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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08 Nis 2024 - 02:31 DHA Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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