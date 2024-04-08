Kocaeli'de araç su kanalına düştü

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi, Çeltikdüzü Sokak'ta meydana geldi. F.S. yönetimindeki 41 FY 251 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına uçtu. Kanalda yan duran hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı F.S. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan S.T. ve E.T. ise sağlık ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.