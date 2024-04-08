DMM'den iddiaya yanıt

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından bazı görüntülerle ilgili, “AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu” iddiası doğru değil. Ülkenin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir. Devletimizin ilgili kuralları böyle bir dosya hazırlama sözü değildir. Bahse konu paylaşımlarındaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlendi. Hiçbir belgeye dayanmayan oranlarda, FETÖ'yle mücadele konusunda kamuoyunda manipüle edilmesi amaçlanan hizmetin verildiği tespit edildi."
Terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, “AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu” iddiası doğru değildir.
Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildiği… pic.twitter.com/sX4iRM2N5I
— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 7, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.