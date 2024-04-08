- Asayiş

Yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

Konya'da, bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra ailesinin yaşadığı eve gelen ve o sırada polisleri fark edip koşarak kaçıp, altgeçit köprülüğü kavşağa gelen Aykut H., tabancayı başına dayayıp intihar girişiminde bulundu. Aykut H.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, şüpheliyi kolundan tutup, çekerek gözaltına aldı.

Yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
Yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
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Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Kavşağı'nda meydana geldi. Olaydan bir saat önce Yazır Mahallesinde 1 kişiyi ayağından tabancayla yaralayıp kaçan Aykut H., ailesinin oturduğu eve geldi. Bu sırada polisin geldiğini gören Aykut H., koşarak kaçıp yakındaki altgeçit köprülü kavşağında tabancayı başına dayayıp intihara kalkıştı. Bölgeye çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi, altgeçit ulaşıma kapatıldı. Çevrede  güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri ise şüpheliyi yaklaşık 1 saat ikna etmeye çalıştı. Polis, bir anlık dalgınlığından faydalandığı Aykut H.'yi kolundan tutup çekerek, gözaltına aldı. Aykut H.'nin 'yaralama' suçundan cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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08 Nis 2024 - 01:01 DHA Konya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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