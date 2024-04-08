Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

TABLO -1

Ulus Emlak Müdürlüğünden İhalesi Yapılacak Taşınmazlar

Sıra No Dosya Numarası İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Arsa Payı Niteliği Blok

Numarası Kat Bağımsız

Bölüm Numarası Daire Tipi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale

Tarihi İhale

Saati

1 06010108485 Altındağ Sebzebahçeleri 4853 7 454,00 36 / 454 Mesken 34 Zemin Kat 1 1+1 643.500,00 64.350,00 24.04.2024 09:00

2 06010108486 Altındağ Sebzebahçeleri 4853 7 454,00 53 / 454 Mesken 34 1 2 3+1 1.050.000,00 105.000,00 24.04.2024 09:10

3 06010108487 Altındağ Sebzebahçeleri 4853 7 454,00 53 / 454 Mesken 34 1 3 3+1 1.050.000,00 105.000,00 24.04.2024 09:20

4 06010108488 Altındağ Sebzebahçeleri 4853 7 454,00 53 / 454 Mesken 34 2 4 3+1 1.102.500,00 110.250,00 24.04.2024 09:30

5 06010108489 Altındağ Sebzebahçeleri 4853 7 454,00 53 / 454 Mesken 34 2 5 3+1 1.102.500,00 110.250,00 24.04.2024 09:40

6 06010108490 Altındağ Sebzebahçeleri 4853 7 454,00 53 / 454 Mesken 34 3 6 3+1 997.500,00 99.750,00 24.04.2024 09:50

7 06010108491 Altındağ Sebzebahçeleri 4853 7 454,00 53 / 454 Mesken 34 3 7 3+1 997.500,00 99.750,00 24.04.2024 10:00

8 06010108492 Altındağ Sebzebahçeleri 4853 7 454,00 45 / 454 Dükkan 34 Zemin Kat 8 Depolu Dükkan 526.500,00 52.650,00 24.04.2024 10:10

9 06010108493 Altındağ Sebzebahçeleri 4853 7 454,00 55 / 454 Dükkan 34 Zemin Kat 9 Depolu Dükkan 698.500,00 69.850,00 24.04.2024 10:20

10 06010108494 Altındağ Aydınlıkevler 4485 25 269,00 35/161 Mesken 27 Zemin Kat 1 1+1 660.000,00 66.000,00 24.04.2024 10:30

11 06010108495 Altındağ Aydınlıkevler 4485 25 269,00 34/161 Mesken 27 Zemin Kat 2 1+1 630.000,00 63.000,00 24.04.2024 10:40

12 06010108496 Altındağ Aydınlıkevler 4485 25 269,00 46/161 Mesken 27 1 3 1+1 730.000,00 73.000,00 24.04.2024 10:50

13 06010108497 Altındağ Aydınlıkevler 4485 25 269,00 46/161 Mesken 27 1 4 1+1 695.000,00 69.500,00 24.04.2024 11:00

TABLO -2

Kale Emlak Müdürlüğünden İhalesi Yapılacak Taşınmazlar

Sıra No Dosya Numarası İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Arsa Payı Niteliği Blok

Numarası Kat Bağımsız

Bölüm Numarası Daire Tipi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale

Tarihi İhale

Saati

14 06030108971 Etimesgut Topçu 45023 1 49.474,00 4463/494740 DubleksMesken C-103 Zemin Kat 1 nolu Dubleks 1/2 si satılacaktır 4.000.000,00 800.000,00 24.04.2024 11:30

15 06030106624 Etimesgut Yukarıyurtçu 62764 1 21.946,00 9674/2194600 Mesken C-49 3 16 3+1 1.908.000,00 190.800,00 24.04.2024 11:40

16 06030106709 Etimesgut Yapracık 62763 4 13.938,19 1/150 Mesken C-51 9 40 3+1 1.855.000,00 185.500,00 24.04.2024 11:50

Yukarıda nitelikleri belirtilen (Kamu Konutları) taşınmazlar; Hizalarında belirtilen tarih ve saatinde; Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Tablo -1 deki taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce (Sıra Nosu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 olan taşınmazlar) ve Tablo -2 deki taşınmazlar da Kale Emlak Müdürlüğünce (Sıra nosu 14,15 ve 16 olan taşınmazlar) oluşturulacak Komisyonlar huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır. İhalenin yapılacağı adres: İzmir-1 Cad.No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA

1-İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 İBAN'a yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

2- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

3- -Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

-Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

-Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

-Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

4- 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin "(Ek fıkra : 28/112017 - 7061/58md.)" gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır.

5- Satışa konu kamu konutlarıyla ilgili mevcut şartnameler ilgili müdürlüklerin servislerinde görülebilir.

6- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

7- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8-Tablo-2 de 14.sırada bulunan taşınmazın ihale bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

9- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.