Fenerbahçe sahayı terk ediyor

Galatasaray, Fenerbah\u00e7e kar\u015f\u0131s\u0131nda 1-0 \u00f6ne ge\u00e7mesi sonras\u0131 Fenerbah\u00e7eli oyuncular sahay\u0131 terk ediyor.\n\n\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\n\n
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.