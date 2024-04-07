Süper Kupa da 11'ler belli oldu

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, bu akşam 2023 Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Müsabakada Koray Gençerler VAR, Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat da AVAR olarak görev yapacak.
İLK 11'LER AÇIKLANDI
Galatasaray'ın ve sahaya U19 takımıyla çıkacak olan Fenerbahçe'nin 11'leri açıklandı.
İki takımında 11'i şöyle;
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
FENERBAHÇE: Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.