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Ali Koç Şanlıurfa'da açıklama yapıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunuyor

Ali Koç Şanlıurfa'da açıklama yapıyor mask

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada "Bizim Şanlıurfa'ya borcumuz var. Şanlıurfa'daki esnafa, taraftarımıza ve güzel insanlara borçluyuz. 2011 Süper kupa maçını Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında burada oynamak istiyoruz" dedi. Ali Koç oynanamayan 2011 süper kupası için şunları söyledi:

"2011 Süper Kupa'sı hala oynanmadı. TFF gerekli cevabı vermedi, değerlendirdiklerini de sanmıyorum. TFF'nin bu konuda neredeyse hiç adım atmamasını biz son derece manidar buluyoruz ve başka yerlere çağrışım yapan bir durum olarak nitelendiriyoruz. Artık nereye çekerseniz çekin. 2011 Süper Kupa'yı Şanlıurfa'da oynanmasını önereceğiz. Riyad'da oynanmayan kupanın da burada oynanmasını öneren Fenerbahçe'dir. Bu maçı burada oynamak isterdik ama 1. önceliğimiz Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarıdır. Beşiktaş başkanıyla konuştuk. 2011 Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanması için birlikte başvuru yapacağız. Bizim Şanlıurfa'ya borcumuz var. Şanlıurfa'daki esnafa, taraftarımıza ve güzel insanlara borçluyuz"

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07 Nis 2024 - 20:25 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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