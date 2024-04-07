Bursaspor, TFF 3. Lig’e düştü

TFF 2. Lig'in 34. haftasında kendi sahasında 1461 Trabzon FK'ya 2-1 yenilen Bursaspor, 3. Lig'e düşmeyi garantiledi.
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya yeşil-beyazlı takım iyi başladı. Maçın 7’nci dakikasında Barış Dalkıran’la, 13’üncü dakikada da Ercüment Sancaklı ile gole yaklaşan Bursaspor, skoru değiştiremedi.
Maçın 28’inci dakikasında ceza sahası içinde Ertuğrul Kurtuluş’a yapılan müdahale penaltı ile sonuçlandı. Penaltıyı gole çeviren Çağatay Yılmaz, Bursaspor’u 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının son anlarında ise 1461 Trabzon FK’nın golü geldi. İlhan Depe’nün golüyle skor 1-1’e geldi ve ilk yarı sona erdi.
İkinci yarıya konuk ekip iyi başladı. 48’inci dakikada Abdullah Tazgel’in kale önünden çıkardığı topta gole çok yaklaşan Trabzon ekibi, ataklarını sıklaştırdı. Maçın 60’ıncı dakikasında Ercüment Sancaklı ile gole yaklaşan Bursaspor, skoru değiştiremedi.
Mücadelenin 90’ıncı dakikasında ise Atabey Çiçek’le golü bulan 1461 Trabzon FK, skoru 2-1’e getirdi.
Kalan dakikalarda da başka gol sesi çıkmayınca Bursaspor sahadan yenik ayrıldı: 1-2
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.