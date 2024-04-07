Eyüpspor, Süper Lig’e çıktı

Eyüpspor, 1. Lig'in 29. haftasında evinde ağırladığı Altay'ı 4-1 yendi. Maç sonucuyla birlikte, bitime 5 hafta kala Süper Lig'e yükselme hedefini garantiledi.

Ayrıca bitime 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım da İzmir temsilcisi Altay oldu.

1’inci Lig’in 29’uncu haftasında Eyüpspor ile Altay karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetti. Alpaslan Şen’in yardımcılıklarını ise Azad İlhan ile Onur Gülter yaptı.

Ev sahibi Eyüpspor karşılaşmaya; Berke Özer, Mehmet Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro, Ömer Bayram, Taşkın İlter, Ampem, Fredy, Regattin, Recep Niyaz ve Bruno 11’iyle çıktı. Konuk ekip Altay ise; Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Enes Öğrüce, Mehmet Gündüz, Nurettin Küçükdeniz ve Deniz Kadah ile sahada yer aldı.

Karşılaşmayı Eyüpspor 4-1’lik skorla kazanarak 1’inci Lig’in bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıktı. Ev sahibi Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri 8 ve 55’inci dakika Bruno, 23’üncü dakikada Recep Niyaz ile 64’üncü dakikada penaltıdan Regattin kaydetti. Konuk ekip Altay’ın golünü ise 14’üncü dakikada Deniz Kadah attı. Bu sonucun ardından Eyüpspor, Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.

TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG’DE

Eyüpspor, Altay’ı 4-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen ilk takım oldu. Bu şampiyonlukla Eyüpspor, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıktı. 1919 yılında kurulan Eyüpspor, 105 yıllık kulüp tarihinde daha önce Süper Lig'de boy gösterememişti. 2020-21 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon olarak 37 yıl aranın ardından 1'inci Lig'e yükselen Eyüpspor, 3 sezon sonrasında ise Süper Lig'e çıktı.

ARDA TURAN’IN İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK ŞAMPİYONLUĞU

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Eflatun-sarıları Süper Lig’e çıkarmasıyla birlikte ilk teknik direktörlük başarısını elde etmiş oldu. Teknik direktörlük kariyerine 14 Nisan 2023 tarihinde başlayan ve ilk tecrübesini de Eyüpspor başında geçiren Arda Turan, İstanbul temsilcisini adım adım Süper Lig'e taşıdı. Futbolculuk kariyerinde birçok başarıya imza atan 37 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkararak antrenörlük kariyerindeki ilk başarısına imza atmış oldu.

ŞAMPİYONLUK TURU ATILDI

4-1’lik Altay galibiyetinin ardından bir üst lige çıkmayı garantileyen Eyüpspor’da futbolcular, maç sonunda büyük coşku yaşadı. Süper Lig sevincini; Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, As Başkan Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan ve teknik ekip birlikte kutladı. Ardından sevinçlerini taraftarlarla birlikte kutlayan Eyüpsporlu futbolcular, sahanın ortasında Süper Lig’e yükselmelerini doyasıya kutladı.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI ÖZMEN TRİBÜNDE YER ALDI

Öte yandan Eyüpspor - Altay mücadelesini 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen yerinde takip etti. Mithat Bülent Özmen yanı sıra sanat ve spor camiasından birçok isim karşılaşmayı takip edenler arasındaydı.

ALTAY DÜŞTÜ

Bu arada İzmir temsilcisi Altay da bir alt lige düştü. Adanaspor'un Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmasıyla Giresunspor'un ardından Altay'ın da TFF 2. Lig'e düşmesi garantilendi.