Fenerbahçe U19 takımı Şanlıurfa'da

Fenerbahçe Yönetimi ve U19 Takımı, 2023 Süper Kupa maçı için Galatasaray ile karşı karşıya gelecekleri mücadele için Şanlıurfa'ya ulaştı.

Saat 18 sularında şehre gelen kafile için aprona midibüs yanaştı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler ile protokol misafirler uçağın ön kapısından, takım ise arka kapısından inerek midibüse bindiler ve havaalanından ayrılarak otele geçildi. Başkan Ali Koç burada bir açıklama yapmazken kafilede özel kurumalar da yer alıyor. Kafile polis kontrolünde otele ulaştı. Yol boyunca güvenlik önlemleri alındı. Bu arada takımda 11 futbolcunun yar aldığı ancak bunlardan ikisinin sakatlığının bulunduğu ve esame listesine yazılmayacağı öğrenildi. 9 oyuncu ile sahaya çıkmayı planlayan Fenerbahçe'nin maç başlar başlamaz nasıl bir aksiyon alacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor.