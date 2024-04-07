'İsrail ile ticarete dur de' eylemine müdahale

'İsraille ticarete dur de' eylemine müdahale

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız İsrailile Ticarete Dur De eylemi yapıyor ama güvenlik güçleri tarafından insanlık dışı muameleye maruz kalıyorlar" dedi.

İsrail ile yapılan ticareti protesto eden vatandaşlara müdahale edilmesi ile ilgili X üzerinden paylaşım yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, şu ifadelere yer verdi:

"Anayasanın 34. Maddesi ile güvence altına alınan barışçıl toplantı ve gösteri hakkını, Anayasa 25-26 gereği ifade özgürlüğünü kullanan vatandaşlarımız İsrailile Ticarete Dur De eylemi yapıyor ama güvenlik güçleri tarafından insanlık dışı muameleye maruz kalıyorlar.

Yapılan haksız, hukuksuz gözaltı ve orantısız müdahale sonrası gelişen kamuoyu baskısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da gözaltına alınanların serbest bırakıldığını, 2 emniyet görevlisinin de açığa alındığını duyuruyor.

Anayasal haklarını kullanırken fiziksel şiddete ve hukuki dayanaktan uzak eylemlere maruz kalan gençlere geçmiş olsun diyorum.

Şiddet kültürü ve hukuk bilmezlik her alanda kendini gösteriyor. Bu kötülüğe karşı daha çok hak, hukuk, demokrasi ve özgürlük mücadelesi vereceğiz.

Süreci takip edeceğiz.