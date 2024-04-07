Hatay'da seçimler tekrar edilsin başvurusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililer ve belediye başkanlarıyla birlikte Hatay'daki seçim sonucuna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Hatay'da AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk, oyların yüzde 44,48’ini alarak sandıktan 1'inci çıkarken, CHP’nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy aldı. İki aday arasında 3 bin 361 oy fark bulunurken, CHP itirazda bulundu. Süreç devam ederken AK Parti'li Mehmet Öntürk'e dün İl Seçim Kurulu tarafından mazbata verildi. Özgür Özel, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir" dedi.

Özgür Özel, parti yöneticileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilçe belediye başkanlarıyla bugün ise YSK'ya başvurdu. Özgür Özel ve beraberindeki heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştü ve 86 sayfalık itiraz dilekçesini teslim etti. Dilekçede Hatay'da öncelikle oyların yeniden sayılması, bu reddedilirse geçersiz oyların sayılması, bu da reddedilirse seçimin yenilenmesi talep edildi. Görüşmenin ardından YSK önünde açıklama yapıldı. Özgür Özel, ses tellerinden operasyon geçirdiği için konuşmadı. CHP’nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi, Hatay seçimine ilişkin olağan ve olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya teslim ettiklerini söyledi. Çiftçi, "Yarın YSK’nın gündemine alınmasını bekliyoruz. Bizim öncelikle Hatay’da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, yine tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini talep ediyoruz. Seçimin iptalini istiyoruz. Bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır" diye konuştu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de, "Hatay halkı iradesinin sayılmasını istiyor. AKP adayı Mehmet Öntürk'e verilen mazbata meşru değildir. Yarın bir kez daha YSK önünde toplanacağız. 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik, geçersiz oylara geçersizliklerinin nedenlerinin yazılmadığını tespit ettik" dedi.