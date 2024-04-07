Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1’i ağır, 2’si çocuk, toplam 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesinin kırsal Çöltepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.K.’nin (29) kontrolünü yitirdiği 35 AEL 130 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte Z.E. (25), M.E. (2) ve A.Ö.K. (9) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Z.E. buradan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.