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Boşanma davası açan eşini vurdu

Samsun'da İsmail Y. (70), boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi (43) sokak ortasında tabanca ile vurup, intihara kalkıştı.

Boşanma davası açan eşini vurdu mask
Boşanma davası açan eşini vurdu
Boşanma davası açan eşini vurdu
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Olay, sabah saatlerinde Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; İsmail Y., boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi sokakta ortasında tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, İsmail Y. aynı silahla kendini de vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yıldız Y. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne, İsmail Y. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. İkisinin de durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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07 Nis 2024 - 14:19 DHA Samsun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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