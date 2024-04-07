- Asayiş

Kaza yapan yakınlarının yanına giderken kaza yaptılar

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye giden aile kaza yaptı.

Kaza yapan yakınlarının yanına giderken kaza yaptılar
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Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 yolunun Doğanlı kavşağı mevkiinde kaza yaptı. Emirhan Kavi idaresindeki 81 ACR 224 plakalı otomobil, kavşakta Yunus Emre Dişli yönetimindeki 81 DG 078 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler Yunus Emre Dişli ve Emirhan Kavi ile birlikte yolcular Büşra Akkurt, Sevil Akkurt, Keremcan Akbulut ve Batuhan Tok yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emirhan Kavi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA YAPAN YAKINLARININ YANINA GİDİYORLARMIŞ

Bu arada Emirhan Kavi ve ailesinin dün 01.00’da Düzce’nin Gölyaka ilçesinde Zehra Bülbül’ün (20) öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kaza sonrası hastaneye yakınlarını görmeye gittikleri öğrenildi.

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07 Nis 2024 - 13:54 DHA Düzce- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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