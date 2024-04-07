Yan baktın kavgası

Adana Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, bir bankaya ait ATM önünde kendilerinden yaşça daha büyük olduğu tahmin edilen kişiye “Neden yan bakıyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü, grup, diğer kişiyi tekme tokat dövdü. Bu kişi; birkaç kez yere düşmesine rağmen saldırı devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Dövdükleri kişinin başındaki şapkayı alan 2 kişi bölgeden yürüyerek uzaklaştı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.