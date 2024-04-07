"Saldırılarda 33 bin 175 sivil öldü "

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 33 bin 175 sivilin hayatını kaybettiğini, 75 bin 886 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 38 sivilin yaşamını yitirdiğini, 71 sivilin ise yaralandığını açıkladı.