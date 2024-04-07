SMA'lı Umut için balon uçuruldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde SMA Tip-1 teşhisi konulan 20 aylık Umut Dursun için başlatılan kampanyada, 2 milyon dolar toplandı. Hedefe ulaşılmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamada aile, yakınları ve gönüllüler gökyüzüne mavi balon uçurdu. Çok mutlu olduğunu belirten anne Gül Dursun (32), destek veren herkese teşekkür etti.

Ayvalık ilçesinde yaşayan Gül Dursun ile aşçı Abdülhadi Dursun'un (43) çocukları Umut'a 10 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası aile, 'Zolgensma' gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanya sürecinde Umut'a tedavi için gerekli para toplandı. 1 Nisan'da biten kampanya kapsamında, 2 milyon dolar bağış yapıldı. Aile, Umut'un tedavi göreceği Dubai için hazırlıklara başladı. Hazırlık dönemi sürerken, Umut için aile, yakınları ve sevenleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Mavi balonların gökyüzüne uçurulduğu kutlamada aile, yakınları ile gönüllülerden Nebahat Hızlı Balta, İbrahim Hızlı, Pınar Kırca, Songül Dursun, Ayşenur Yıldız, Günay Andiç, Aysel Çoban, kampanyaya destek verenler çiftlerin çocuk yapmadan önce mutlaka gen taramasından geçmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Bir annenin, evladının gözünün önünde eridiğini görmenin çok acı olduğunu dile getiren Gül Dursun, kampanyada sona gelinip, toplanılan parayla çocuğunun tedavisi başlayacağı için son derece mutlu olduğunu vurguladı. Dursun, kendilerine maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

'SONSUZ ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Kendisinin de kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiğini baba Abdülhadi Dursun, çok zorlu bir sürecin ardından kampanyanın sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek "İnşallah SMA hastalığıyla mücadele eden tüm bebekler de sağlığına kavuşur. Kampanyaya destek veren Belediye Başkanımız Mesut Ergin'in yanı sıra karınca kararınca gönüllerinden kopanı valilik hesaplarına yatıran herkese ve sesimiz olan tüm medya kuruluşlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi .